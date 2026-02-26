Ники Дойнов „продава“ лосион против оплешивяване

Звездата на Нова тв и водещ на вечерните новини Николай Дойнов стана поредната жертва на фалшива реклама, генерирана с изкуствен интелект.

В социалните мрежи се появи видео, в което водещият рекламира „ефикасен“ лосион против оплешивяване. Според описанието под клипа „лосионът“ е натурален, ръчно правен от билки, растящи в Родопите, и струва 15 евро за флакон.

Облечен неглиже и с широка усмивка, Ники уверено разказва как благодарение на продукта косата му се е сгъстила, като демонстративно прокарва ръка през нея. Кадрите изглеждат напълно автентични - гласът, мимиките, жестовете. Само че видеото е изкусна измама.

Не е тайна, че новинарят вече има проблеми с косата. В медиите нееднократно е циркулирала информация, че на темето започва да олисява и го грози опасност от оплешивяване. Именно това вероятно го е направило удобна мишена за нагли онлайн измамници, които впрегнаха в действие модерните технологии. Според експерти става дума за т. нар. deepfake - съдържание, реалистично на пръв поглед, но изцяло генерирано чрез изкуствен интелект.

Николай Дойнов не е единственият, станал жертва на менте реклами в мрежата. Сред последните нарочени бяха Цветанка Ризова, чийто лице беше използвано в реклама на еротични играчки, както и продуцентът Маги Халваджиян, който „препоръчваше“ медикаменти за мъжка потентност. И в двата случая става дума за фалшиви клипове, разпространявани агресивно онлайн.

Паралелно с това има и известни личности, които реално използват изкуствен интелект в рекламите си. Певицата Силвия Кацарова например продава онлайн готварски уреди, като в кампаниите й се комбинират реални кадри с генерирани изображения.

Тази практика допълнително обърква по-възрастните потребители, които трудно различават истинската реклама от измамата.

Видеото с Дойнов бързо събра десетки коментари. Част от потребителите се хванаха на въдицата: „Браво, Ники, личи си разликата! Поръчвам веднага“, „Щом ти го препоръчваш, значи действа“, евро за евро за такъв ефект? Това е подарък“, „И аз имам проблем с косата, ще пробвам“. Мнозина обаче се усъмниха в истинността на рекламата и заподозряха измамата. Самата страница, към която препращаше към клипът, буди сериозни съмнения. Продуктът няма официален уебсайт. Потребителят бива насочван директно към форма за въвеждане на лични данни за поръчка. Липсва информация за производител, състав, условия за връщане!

И телефони или имейл контакт. Няма фирмени данни, няма адрес, няма дори елементарни общи условия.

Измамата беше засечена сравнително бързо от администраторите на социалните мрежи и видеото беше премахнато. Не стана ясно дали са реализирани реални продажби и дали някой, е подал сигнал за ментето. Случаят обаче показва колко лесно публичните личности могат да бъдат използвани без тяхно знание по най-брутален начин.