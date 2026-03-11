Оправдаха Христо Шопов! Няма доказателства, че е заплашил с убийство Патриша Тийвс

Известният актьор, погнат за закана за убийство, придружена с насочването на огнестрелно оръжие към гражданката на Люксембург - Патриша Тийвс, е оправдан по всички обвинения от Софийския районен съд.

Това стана ясно на последното заседание, което бе преди ден.

Темида бе категорична в решението си и оправда изцяло Шопов, защото има много разминавания в показания на Тийвс и съответно по-голямата част от тях са дискредитирани - те се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства. Няма и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите "Ще те застрелям в лицето с пистолета си" и "Ще те убия". Досега Тийвс твърдеше тези неща, които обаче не са подкрепени от нищо. И на записа, направен от Тийвс по време на скандала помежду им, не се чува актьорът да ги казва - има само накъсани фрази, в които се чува "убия", но няма смислено изречение, което да доказва, че осъществява такава заплаха. Също така Темида поясни, че на записа, направен от Тийвс, е доказано, че Шопов държи ключове, а не пистолет. Тийвс твърди, че е пистолет. Тя го била възприела като такъв и се уплашила, но на делото стана ясно, че пистолет не е насочван към нея.

Софийският районен съд също така уточни, че е малко вероятно, дори изглежда невъзможно Тийвс да е изпитвала страх за живота си, защото тя не спира да ругае по Шопов и жена му, да ги провокира и да снима целия скандал. Това не е поведение на човек, който го е страх, категоричен е съдът.

Христо Шопов реши да даде обяснение за пръв път на последното заседание. Актьорът разказа какво се е случило, а съдът сметна думите му за истинни, защото доказателствата подкрепят неговата версия, а не тази на гражданката на Люксембург.

"На 23 срещу 24 февруари 2024 година жена ми Мариана ме събуди. Каза ми, че някой е влязъл в двора ни и блъска по прозорците и по вратите. Взех си пистолета, единия от трите, които притежавам - Глок 19, и излязох на двора. Тогава видях, че това е съседката ни Патриша Тийвс. Мариана излезе и тогава започна скандалът. Аз се прибрах вкъщи, оставих пистолета, след което излязох отново навън. Никога не съм й насочвал пистолета, той дори не беше в мен по време на последвалия скандал. Не съм я заплашвал с убийство или по какъвто и да е било начин", категоричен бе Шопов пред магистратите.

Актьорът призна за едно-единствено нещо, извършено от него, което погазва закона, но пък в случая точно за това няма повдигнати обвинения.

"Тийвс ни заплашваше - мен, жена ми и сина ми, като дори казваше, че ще дойде една от големите телевизии, защото се интересували от мен. Причината е, че по това време синът ми се махна от дадената телевизия и те се интересуваха от него. Тийвс се държеше провокативно. Казваше: "Ела, удари ме. Айде, ще ме удариш ли, направи го". Няколко пъти се опитах да потуша скандала, но не успях. Тогава се приближих и я бутнах, тя залитна и падна. След това се обърнах и се прибрах. Те с Мариана продължиха малко да се карат, но и жена ми се прибра. След 10 минути чух и видях патрулките. Това се случи", разказва за пръв път за скандала актьорът, изиграл Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови".

Странно е, че Тийвс, която идваше на всичките дела досега, този път не дойде, точно когато се очакваше Шопов да даде обяснения. Съвпадението е необяснимо, но в крайна сметка тя вече е казала своята версия, а и не е длъжна да се явява.

Защитникът на Тийвс Денислав Асенов и наблюдаващият прокурор бяха категорични, че обвинението е доказано по безспорен начин. Според адвокат Асенов на записите, направени от Тийвс, ясно се чува как Шопов казва, че ще я убие, на английски. Защитникът на чужденката заяви, че на Тийвс са направени две съдебни психолого-психиатрични експертизи, които доказват, че тя е изпитала страх за живота си. Според Асенов заплахата е изключително сериозна, защото е придружена с физическо насилие и пистолет. Той е категоричен, че Тийвс е видяла предмет, който наподобява огнестрелно оръжие, а Шопов й го е размахвал пред лицето.

"Това обаче е далеч от истината, защото експертиза на записите показва, че Шопов размахва ключове, а не пистолет. Това е окончателното становище на две лица, а какво й се е сторило на Тийвс, че е видяла, е без значение", подчертава адвокат Ина Лулчева, която брани актьора.

Адвокат Лулчева бе категорична, че няма никакви доказателства, които да потвърждават казаното от чужденката. Даже точно обратното. Тийвс твърди, че е записвала през цялото време, твърди, че Мариана я е нарекла "ш*бана чужденка", но това също го няма на записите, а ако е изречено от жената на Шопов, то щеше да се чуе, защото Мариана се вижда на кадрите. Като цяло съдът видя много разминавания, които бяха посочени, както от адвокат Лулчева, така и от Темида.

"Ако всеки човек, който е изрекъл думите "Ще те убия" и после си тръгне, и съдът гледа всички такива дела, то половин България щеше да е по затворите", коментира адвокат Лулчева.

Тя се позова и на няколко решения на ВКС, които са по подобни казуси.

"Дори да приемем, че Шопов е изрекъл тези заплашителни думи, което не е направил, то ВКС казва, че има разлика в заплахите, защото е от значение в каква ситуация са изречени. Моят подзащитен е събуден през нощта от една агресивна жена, която му изсипва кофата за боклук, блъска му по къщата и ругае него и близките му. Дори да е изрекъл тези думи, то това е бил момент на афект, а не на обмислени действия и реална заплаха. Именно тази разлика правят върховните магистрати", категорична е Лулчева.

В крайна сметка Темида оправда Шопов по всички обвинения, но делото не е приключено. Очаква се адвокат Денислав Асенов да обжалва и процесът да продължи в Софийския градски съд.

Версията на Тийвс

Христо Шопов бе арестуван в нощта на 23 срещу 24 февруари миналата година в столичния квартал "Малинова долина". Неговата съседка Патриша Тийвс твърди, че е заплашвана с пистолет как ще бъде ликвидирана. До драмата се стига след междусъседски спор. Чужденката живее в съседство с Христо и Мариана Шопови в столичния квартал "Малинова долина" от няколко години. Според разказа на Тийвс в дадената вечер тя спира колата си пред гаража, а съпругата на Шопов паркира след нея така, че колата на Патриша не може да излезе. Патриша отива на вечеря с такси и вдига чистачката на автомобила на Мариана. След като се прибира по-късно вечерта, вижда своята чистачка счупена и отива до кофите пред дома на Шопови, за да провери дали не е изхвърлена там. Тогава излиза жената на актьора и започва скандал. Именно тук показанията й се разминават с установените факти, защото пръв излиза Шопов, за да защити жена си от потенциален крадец. Шопов се събужда заради разправията и побеснява, разказва Тийвс. Взема един от трите си пищова от сейфа и излиза навън. Тогава започват да валят заплахите. "Ще те застрелям в лицето с пистолета си!" Десет минути по-късно хваща жената с ръка под брадичката и я блъска към ограда на къща, като отново й се заканва с думите: "Ще те убия!".

Това твърди Тийвс, но не успя да го докаже пред магистратите.