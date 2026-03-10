Правих си умствена операция, не на езика! – Фънки с шокиращ коментар

„Абе, хора, вие полудяхте ли? Постоянно ми звънят да ме питат дали съм претърпял операция на езика!

Претърпял съм умствена операция! Това са страшни глупости! Имам си проблеми само с мускулите на краката, вие знаете!“

Така разсея твърденията на злите езици пред „България Днес“ любимецът на България от шоуто „Като две капки вода“ Димитър Ковачев – Фънки, че наскоро е претърпял неотложна операция заради възпаление на езика.

По думите на музиканта той усеща подобрение в краката си, но признава: „Може би, за да се почувствам още по-добре, трябва да тръгна на фитнес. Аз съм малко над 60-те години, но мразя да ходя на фитнес, честна дума!“, оплаква се музикантът от групата „Мерудия“ и разказва, че е решил да замени физическите упражнения с разходки в парка.

„Но и разходките мразя, да бъда честен. Ама ние имаме вкъщи най-красивото куче на света – приказния померан Леополд. Дъщеря ми го разхожда, но съм решил да се включа и аз в разходките му в името на здравето ми“, разказва съоснователят на една от най-големите музикални компании у нас, която кани световни музикални звезди.

„Нашият Лео е много сладък. Той е на година и пет месеца. Тук, на ул. „Оборище“ и „Сан Стефано“, където живеем, е пълно с кафенца. Ще се моткам с Леополдчо навън, пък ще се заприказвам с хората от кафенцата и така ще се движа, ще укрепя мускулите на краката си“, още разказва Фънки за бъдещите си планове.

„Сега боря болките в краката. Правих процедури, взимах медикаменти, но вече ги спрях. Остана ми обаче проблемът с мускулите, когато се катеря по стълби – особено ако са по-високи, качвам се едвам-едвам. А като ходя по равно и по нанадолнище вече не ме боли“, с облекчение разказва той.

„В „Капките“ винаги съм се забавлявал, но сега – особено, защото тази година селекцията на хора е много силна! Аз нямах никакви наблюдения и не знаех нищо за Иво Димчев. И другите ми казваха: „Абе, Иво Димчев ще участва!“ А аз отвръщах: „Ако ще и снаха ми Гюрга да участва – какво от това?“ А сега съм възхитен от този човек – много е талантлив, изключително възпитан, много е готин и съм приятно изненадан, направо очарован от него!“, признава на изпроводяк Фънки.