Победителят Давид: Мама не знаеше, че съм бил насилван (Отваря пекарна)

„Мама не знаеше, че съм бил насилван. Разбра едва когато го споделих със Сияна в Big Brother. После искаше да поговорим по темата. Казах й: „Мамо, спокойно, всичко е наред. Преживяваме го, минава“. За нея беше тежко да чуе това отново.“

Това разкри победителят от Big Brother Давид Бет в откровено интервю за „Телеграф“.

Припомняме, че драматичното признание на Сияна за физическо насилие над нея, му даде смелост също да разкрие част от миналото си.

В личен разговор с красавицата той сподели как по-възрастна жена от него го е притиснала за секс и той е нямало как да откаже. Случило се в периода му на раздяла с приятелката му Наси, на която в последствие разказал гнусната история.

Всъщност Наси е единствената жена, която Давид някога е харесвал, признава самият той. Винаги е бил много затворен и скромен, което погрешно се тълкува от тези, които не го разбират.

„Още от малък не харесвах момичета, не ме интересуваха. Първото момиче, към което почувствах нещо, беше Насито. И оттогава останах с нея, никога не съм имал интерес към други момичета. Дори вътре в Къщата, каквото и да се случваше, аз си мислех: Искам да съм с Насито, защо не съм с нея сега?", спомня си Давид.

Може би и затова в социалните мрежи се появиха съмнения, че е с обрата ориентация. „Извадиха някаква снимка с мой приятел от море и решиха, че съм бил на гей оргия. Имам много снимки с този приятел, той ми е като брат. В едно участие казах „нямам брат", а после в друго интервю го нарекох "брат ми" - хората го взеха буквално и започнаха да ме изкарват лъжец. Истината е, че така си говорим, просто израз. Взимат всяка дума буквално и я обръщат срещу мен“, разкрива победителят.

Колкото до голямата награда от 100 000 лева, вече й е „намерил място“. А именно – да сбъдне съкровената си мечта, като си отвори пекарна за заквасен хляб.

„Това ми е професията и удоволствието. Още преди Big Brother гледах помещения и машини. Сега съм още по-мотивиран. Ще се консултирам и с Елена от Big Brother, защото тя има опит и може много да ми помогне. Планът ми е готов, остава да го реализирам“, решен е Давид.