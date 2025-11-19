Програмистка и бивша състезателка по борба се борят за короната „Мис България 2025“ (СНИМКИ)

Банско още не се е подготвило за студентското нашествие на 8 декември, но градът вече кипи така, сякаш празникът е започнал месец по-рано. И причината няма нищо общо с празнуващи студенти, купони или зимни туристи.

Този ноември планинският курорт е превърнат в епицентър на събитие, което изкарва младежи от цяла България по улиците му - пристигнали са 30-те финалистки на "Мис България 2025".

Присъствието на красавиците превърна курорта в своеобразна сцена, по която се преплитат любопитство, шумни коментари и емоции. Момчета пристигат с надежда да зърнат хубавиците, докато те провеждат своята подготовка в Банско, и ако може да се запознаят с тях. Но докато отвън кипи живот, отвътре всичко е под строг контрол. Енджи Касабие държи целия лагер в стегнат ритъм.

Денят започва със замервания и проверки, продължава с тренировки по походка, стойка и сцена, а следобед момичетата преминават през серия от тестове - хранителни, психологически и поведенчески. Вечерите почти винаги завършват с репетиции под прожектори, защото финалното шоу ще бъде едно от най-мащабните до момента.

Тази година хореографията на конкурса е съвсем различна – по-динамична и по-близка до международните формати. А големият финал, който ще се проведе на 22 ноември от 19:00 ч. във Военния клуб в София, обещава да бъде спектакъл, съчетан с мощен дигитален фокус, пише "България Днес".

Габриела Сичанова - бивша състезателка по борба

„Мис България" влиза в нова епоха, ориентирана към социалните мрежи, към реакции в реално време и към непосредствения контакт с публиката. Сред тридесетте участнички тази година се откроява разнообразие, което рядко се вижда в подобен формат. В групата има студентки от различни университети, бъдещи специалисти по технологии, програмиране и образование, както и млади модели с опит от сцени и фотосесии.

Десислава Чаушева - студентка по бизнес

Някои от момичетата имат сериозна спортна подготовка, други художествена или танцова школа зад гърба си. И точно този контраст смесица от интелект, професионална амбиция и сценично присъствие, прави тазгодишния финал толкова очакван.

Мария Колева - млад земеделец

На сцената в София водеща ще бъде Мис София 2024 Валентина Миланова, която се завръща в нова роля.

Изборът й е част от новата концепция на конкурса да дава шанс на повече момичета да растат професионално и да бъдат част от развитието на формата, независимо дали са печелили корона, или не.

Тази година короната е само една, но борбата за нея вече се усеща далеч преди да светнат прожекторите. А на 22 ноември България ще стане свидетел на финал, за който ще се говори дълго време.