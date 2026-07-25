Романтика или мъжка дружба? Пикантни СНИМКИ на Феран Торес и Маркос Йоренте разпалиха скандал в мрежата

Героят на Испания Феран Торес, който донесе световната титла на страната си с драматичен гол в 106-ата минута на финала срещу Аржентина, в момента се наслаждава на заслужена почивка на Балеарските острови. Нападателят избра Ибиса, за да „зареди батериите“ след историческия триумф в САЩ, но папарашки снимки от ваканцията му бързо се превърнаха в най-коментираната тема в социалните мрежи.

Американският таблоид Just Jared публикува ексклузивни кадри на агенция Backgrid, на които 26-годишният Торес разпуска на кей и в морето в компанията на своя съотборник от националния отбор Маркос Йоренте. Освен завидните си физически форми, двамата демонстрираха и изключително близки отношения, което предизвика вълна от коментари.

Най-обсъжданият момент от папарашката сесия показва как Феран Торес силно прегръща Йоренте в гръб и го целува по бузата, докато двамата се смеят след потапяне във водата. Според лайфстайл изданието Thought Catalog „златните момчета на Испания буквално сияят под слънцето на Ибиса, уловени в моменти на чиста радост и забавление“. Кадрите и кратки видеоклипове от ситуацията мигновено станаха вайръл в платформите TikTok и X, провокирайки вълна от шеги и спекулации сред част от потребителите, че между двамата футболисти има нещо повече от колегиални отношения.

Почитателите на футбола в платформата Reddit обаче веднага реагираха в защита на играчите, като поясниха, че подобна физическа близост и емоционалност са напълно естествени за южноевропейската култура, особено след постигането на толкова голям спортен връх. Задължителен детайл е и фактът, че Маркос Йоренте е щастливо женен, а съпругата му Патриция също е част от почивката на компанията в Ибиса.

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Докато социалните мрежи коментират кадрите от плажа, спортните медии следят почивката на Торес с оглед на неговото клубно бъдеще. От международната спортна мрежа beIN SPORTS и каталунския всекидневник Mundo Deportivo отбелязват, че нападателят използва дните за изолация от напрежението, тъй като веднага след ваканцията му предстоят ключови разговори с ръководството на ФК „Барселона“ и обсъждане на сериозен трансферен интерес от страна на ПСЖ и Атлетико Мадрид.