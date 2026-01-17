Последни
Секс и зверства засекретяват процеса срещу мъчителите на животни

Ергенката Валерия и природозащитници искат максимални присъди за Габриела и Красимир

Ергенката Валерия и природозащитници искат максимални присъди за Габриела и Красимир

Заради заснети секссцени и брутални зверства засекретиха процеса срещу пернишките мъчители на животни, научи "България Днес"! Подсъдимите Габриела Сашова и Красимир Георгиев са поискали делото да се гледа при закрити врата. Официално това се прави, за да не се разгласяват факти от личния и интимния им живот, но реално така си спестяват неудобни срещи с природозащитници и журналисти.

Преди вчерашното заседание в Софийския градски съд пред сградата на столичната ул. "Черковна" се събраха десетки протестиращи с настояване за максимални присъди за двамата подсъдими. Сред тях беше и победителката от втори сезон на "Ергенът" Валерия, която се слави като голяма кучкарка.

Ергенката Валерия също дойде на протеста пред съда Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

Съмишлениците й от сдруженията КАЖИ и "Мечо и приятели" държаха плакати с надписи:"Максимални ефективни присъди - минимумът, който заслужават", "Стоп на насилието на животни", " Няма да забравим страха в очите им" и "Бъди техния глас" - във връзка с беззащитните животни, изтезавани от сочените за садисти. Протестиращите надуваха свирки и викаха "Убийци!".

Любители на животните настояват за максимални присъди Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

През това време в съдебната зала течеше разпоредителното заседание по делото.

През март м.г. 26-годишната Габриела Сашова и 34-годишният Красимир Георгиев бяха арестувани заради изтезаване и убиване на животни срещу заплащане. Двамата купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, набирали животни и по обяви за осиновяване в интернет. От публикувания ценоразпис се вижда смърт на котка е струвала 400 евро, мъчения над заек - 200 евро, а над мишки и пиленца - 100 евро. Имало е промоция за два екземпляра.

Според първоначалната информация Красимир е снимал с камерата и е обработвал филмчетата, а Габриела се гаврела с животинките. Тя носела садо-мазо облекло и аксесоари като кожен камшик, електрошок и мачете, за да задоволява извратените фантазии на клиентите, които й ги поръчвали. Това ставало в тайни групи в приложения като Телеграм, където членовете наброявали над 2 хил. души от цял свят.

Видеоклиповете с порнографско и краш-фетиш съдържание завършвали с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни. Съдържанието било достъпно след заплащане. Цената била между 130 и 700 евро в зависимост от вида на животното и съдържанието. Парите са пращани чрез платформи за мигновени разплащания като Револют и ПейПал, използвани са и криптовалути.

Следователите тръгнаха по следите на извратените клиенти и изпратили международни заповеди за разследване до САЩ и Литва, където са позиционирани офисите на двете компании за разплащания. Не е ясно дали опитите на разследващите да се доберат до поръчителите са се увенчали с успех.

Откакто са задържани, двамата погнати като мъчители запазват мълчание. Ясно е само, че единият от тях казал пред криминалистите, че бил "принуден" да прави това. Освен престъпен сговор за мъчения над животни Габриела и Красимир ще отговарят за създаване на порнографско съдържание и пране на пари.

Порноклип е намерен в телефона на Красимир. Той е направил запис на интимен момент с жена. Според защитникът му целта не е била разпространение.

По тези обвинения подсъдимите ги грозят до 8 г. затвор. Любителите на животни се притесняват да не се измъкнат с условни присъди. След случая бяха приети законови промени за увеличаване на наказанията.

17.05.1976г.

преди 47 минути

Грозен Урунгел и Плешо президенто румен радев абе не се ли видиш, че братчедите роми изглеждат по добре от теб. Поздрави от Перник.

Бивш от МВР76

преди 45 минути

Тия двамата не са перничани, а са от едно пернишко село дивотино. Поздрави от Перник.

