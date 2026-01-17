Секс и зверства засекретяват процеса срещу мъчителите на животни Ергенката Валерия и природозащитници искат максимални присъди за Габриела и Красимир https://hotarena.net/pod-pricel/seks-i-zverstva-zasekretyavat-procesa-sreshtu-machitelite-na-zhivotni HotArena.net

Заради заснети секссцени и брутални зверства засекретиха процеса срещу пернишките мъчители на животни, научи "България Днес"! Подсъдимите Габриела Сашова и Красимир Георгиев са поискали делото да се гледа при закрити врата. Официално това се прави, за да не се разгласяват факти от личния и интимния им живот, но реално така си спестяват неудобни срещи с природозащитници и журналисти.

Преди вчерашното заседание в Софийския градски съд пред сградата на столичната ул. "Черковна" се събраха десетки протестиращи с настояване за максимални присъди за двамата подсъдими. Сред тях беше и победителката от втори сезон на "Ергенът" Валерия, която се слави като голяма кучкарка.

Ергенката Валерия също дойде на протеста пред съда Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

Съмишлениците й от сдруженията КАЖИ и "Мечо и приятели" държаха плакати с надписи:"Максимални ефективни присъди - минимумът, който заслужават", "Стоп на насилието на животни", " Няма да забравим страха в очите им" и "Бъди техния глас" - във връзка с беззащитните животни, изтезавани от сочените за садисти. Протестиращите надуваха свирки и викаха "Убийци!".

Любители на животните настояват за максимални присъди Снимка: Аделина ГЕОРГИЕВА

През това време в съдебната зала течеше разпоредителното заседание по делото.

През март м.г. 26-годишната Габриела Сашова и 34-годишният Красимир Георгиев бяха арестувани заради изтезаване и убиване на животни срещу заплащане. Двамата купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, набирали животни и по обяви за осиновяване в интернет. От публикувания ценоразпис се вижда смърт на котка е струвала 400 евро, мъчения над заек - 200 евро, а над мишки и пиленца - 100 евро. Имало е промоция за два екземпляра.

Според първоначалната информация Красимир е снимал с камерата и е обработвал филмчетата, а Габриела се гаврела с животинките. Тя носела садо-мазо облекло и аксесоари като кожен камшик, електрошок и мачете, за да задоволява извратените фантазии на клиентите, които й ги поръчвали. Това ставало в тайни групи в приложения като Телеграм, където членовете наброявали над 2 хил. души от цял свят.

Видеоклиповете с порнографско и краш-фетиш съдържание завършвали с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни. Съдържанието било достъпно след заплащане. Цената била между 130 и 700 евро в зависимост от вида на животното и съдържанието. Парите са пращани чрез платформи за мигновени разплащания като Револют и ПейПал, използвани са и криптовалути.

Следователите тръгнаха по следите на извратените клиенти и изпратили международни заповеди за разследване до САЩ и Литва, където са позиционирани офисите на двете компании за разплащания. Не е ясно дали опитите на разследващите да се доберат до поръчителите са се увенчали с успех.

Откакто са задържани, двамата погнати като мъчители запазват мълчание. Ясно е само, че единият от тях казал пред криминалистите, че бил "принуден" да прави това. Освен престъпен сговор за мъчения над животни Габриела и Красимир ще отговарят за създаване на порнографско съдържание и пране на пари.

Порноклип е намерен в телефона на Красимир. Той е направил запис на интимен момент с жена. Според защитникът му целта не е била разпространение.

По тези обвинения подсъдимите ги грозят до 8 г. затвор. Любителите на животни се притесняват да не се измъкнат с условни присъди. След случая бяха приети законови промени за увеличаване на наказанията.