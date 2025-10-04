Участниците в „Биг брадър“ – от просяци до успешни бизнесмени

Двайсет години по-късно първият сезон на Big Brother остава истинска легенда. За едни участници това беше старт на нов живот, за други – кратък епизод, а за трети – тежко бреме. Но всички заедно написаха първата глава от историята на риалити жанра в България. И днес, когато чуем фразата „зрителите решиха“, неизбежно се връщаме към онзи есенен ден през 2004 г., когато една къща и няколко непознати лица промениха телевизията завинаги.

Първият любимец на България беше Здравко Василев от Приморско – с усмивката на морски гларус и със забавните си истории за туристи и море той бързо спечели сърцата на зрителите и напълно заслужено остана победител в първото българско риалити. Днес Здравко живее щастливо в родния си град заедно със съпругата си Христина, която също стана част от историята на формата, влизайки в къщата през следващия сезон. Двамата отглеждат три деца. Макар да е потомствен ресторантьор, тази година Здравко сложи край на дългогодишния си бизнес. Но той не е човек, който се предава – продължава да развежда туристите с лодка из Южното Черноморие и се радва на стабилен интерес.

Сред амбициозните лица на първия сезон беше Зара – провокативна, красива и готова винаги да вдигне градуса на шоуто. Днес обаче тя е напълно променена – далеч от скандалите, избрала семейството и ролята на майка. Животът ѝ е много по-спокоен, но името ѝ остава завинаги свързано с началото на риалити телевизията у нас.

Зейнеб влезе в къщата като непознато момиче, но скоро се открои с харизматично присъствие. С годините тя се превърна в едно от разпознаваемите лица на телевизията – пробва се като водеща, участва в рубрики, а днес е щастлива майка. Нейната история доказа, че Big Brother можеше да бъде трамплин към истинска кариера.

Не всички обаче останаха под светлините. Някои участници предпочетоха да се отдръпнат и да живеят далеч от прожекторите. Такъв беше Нед, а който освен, че има едно дете не се знае нищо. Трагично завърши историята на един от най-близките приятели на Нед в къщата – Гроши. Той по-късно сложи край на живота си. Новината шокира всички и остана като тежко напомняне, че славата не винаги носи щастие.

През 2005 г. България стана свидетел на втори сезон на Big Brother. Победител тогава стана харизматичният и усмихнат Мирослав Атанасов. Скромен, добронамерен и близък до сърцата на зрителите, Миро изглеждаше като човек, намерил не само наградата, но и любовта – във формата той беше с красивата Елена. Любовната история обаче претърпя тежки обрати: Елена се залюби с друг съквартирант – фризьора Марио, и връзката им остана една от най-обсъжданите в риалити историята у нас. За съжаление съдбата бе безмилостна към Миро – година по-късно той получи втори инсулт и почина, оставяйки спомена за един от най-истинските и обичани победители.

Сред най-успешните съквартиранти в историята безспорно е чаровният италианец Лео Бианки – той спечели симпатиите на публиката и днес е сред топ кулинарите у нас, телевизионен готвач и собственик на ресторант.

Третият сезон премина под знака на тризначките Вяра, Надежда и Любов – три сестри, три еднакви лица, които подлудиха зрителите с непрекъснати интриги, шеги и неочаквани обрати. Победителка стана Любов, която днес живее спокойно със семейството си, омъжена е и има дъщеря Виктория. За съжаление съдбата на Вяра и Надежда е различна – двете живеят в Лондон, но не успяват да се установят стабилно. Често споделят в социалните мрежи как просят, отчаяни истории за липса на работа, средства и дори подслон.

Никита Джонсън – победителка в друг сезон, днес живее в шведския град Малмьо, където има собствено студио за татуировки. Въпреки че от години не е в България, името ѝ остава добре запомнено.

Big Brother се завърна на екран миналата година и отново създаде нови звезди. Виктор, Атижа, Ивоне Рей и Георги Марков предизвикаха истински фурор. Днес Беба развива успешен бизнес със салон за красота, Виктор подготвя собствен подкаст в София, Атиджа се завърна в България и гради кариера като фолк певица, а победителят Марио се насочи към бизнес с подкасти и салон в столицата.