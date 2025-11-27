Зловеща ПРОКОБА тегне над астролозите! Алена, Джуна и Иван Станчев са само началото…

„Според Свещеното Писание астролозите са слуги на дявола, над които тегнат страшни Божии наказания.“ Този текст с давност три петилетки се чете на страницата на Българската патриаршия. „Астрологията е вид многобожие, а многобожието е отхвърляне на Единия истински Бог и приемането на много други лъжливи божества, в случая небесните светила", пише пък Иван Николов в книгата си „Гибелни суеверия и секти" за астрологията.

Което буди притеснения за представителите на родното звездобройство. Особено след внезапната и шокираща смърт на астроложка №1 Светлана Тилкова-Алена. Тя си отиде едва на 70 след боледуване от Ковид. Съпругът й Андрей обясни, че през септември и двамата са изкарали вируса сравнително леко, но след това Алена е била непрекъснато уморена, загубила е тонус и така и не е могла да се възстанови. А от началото на ноември е била на легло, пише "Ретро".

И тук идва въпросът, който мнозина повдигнаха - дали наистина върху астролозите тегне някаква „прокоба".

Защото историята познава прекалено много трагични съдби.

През 2007 г. внезапно си отиде едва на 39 години Иван Станчев - добродушният астролог от „На кафе“ и „Здравей, България". Официалната версия - остра левкемия. Но слуховете дълго говореха и за друга причина. А според вярващи може да е бил жертва на прокобата над астролозите. Станчев - инженер по микроелектроника, беше изключително уважаван и политическите му прогнози често се сбъдваха. Смъртта му остава шок за колегите му и до днес.

Симеон Братованов, познат като Люмиер, също не доживя старини. Инженер по геология, той основава Българското астрологическо дружество още през 1994 г. Обучаван във Франция, превърна хобито си в мисия написа десетки книги. Угасна през 2021 г., все още активен в своята работа.

Само месец преди Люмиер си отиде ръководителят на Астрологичната асоциация Кирил Стойчев. Едва 50-годишен, след дълга битка с рак. Смятан за един от най-компетентните астролози, обучител, изследовател, тълкувател.

Прокобата тегне не само у нас. В бедност и самота, полусляпа и забравена от всички, на 65 години през 2015-а умря звездата на СССР лечителката, астроложка и екстрасенс Джуна. Евгения Давиташвили лекуваше Брежнев и бе награждавана от Елцин. Инсулт я уби в дома й, след като така и не преживя смъртта на единствения си син Вахтанг. До края на дните си твърдеше, че младежът е бил убит. Съдбата й е може би най-тъжната илюстрация на "цената" на това поприще, пишат медии.

Александър Колесников - руски астролог и нумеролог, пък бе открит мъртъв в московски хотел през 2024 г. Причината все още не е изяснена.

Линда Гудман - авторката на „Знаците на слънцето“, кралицата на американската астрология, издъхва през 1995 г. от усложнения от диабет след години драматични лични трагедии.

Случайност ли е? Стечение на обстоятелствата? Или просто това е професия, която изтощава, изолира и натоварва хората, които я практикуват? В социалните мрежи кипи спор, разпален от цитати от Библията и разгорещени дискусии за това дали астрологията е „дарба“ или „грях“.