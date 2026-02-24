Звезди трият миналото: Гришо махна срамен татус, НиЛо – всичко! (СНИМКИ)

В родния хайлайф тече мащабна вълна на "пречистване". Докато допреди няколко години тенденцията беше всяка емоция, връзка или житейски етап да се запечатват с мастило върху кожата, днес най-популярната процедура сред известните е лазерното заличаване. От плеймейтки до спортисти, звездите масово трият следите от миналото си, водени от желание за промяна или просто стремеж към по-естествена визия.

Началото бе поставено с Николета Лозанова. Тя изненада последователите си с признанието, че планира да премахне всичките си татуировки. Процесът, който започва през есента, поставя въпроса дали тя ще заличи и най-интимните си надписи - имената на двете си дъщери, Никол и Борислава, както и това на половинката си Николай Михайлов. Изказването й за „пълно изчистване" загатва за нов етап в живота й, в който кожата трябва да бъде бяло платно.

Преди дни скандалната щерка на Орхан Мурад - Сузанита, която неведнъж е шокирала с броя на татуировките си, също влезе в отбора на „разкаялите се". След бурната си раздяла с Марк Славов - бащата на сина й Матиас - Сузанита веднага започна процедури по заличаване на името му от кожата си. За нея това не е просто козметична промяна, а публичен акт на еманципация. Певицата, която в миналото издигаше бунта и мастилото в култ, сега, изглежда, търси по-чиста версия на себе си, далеч от токсичните спомени.

Друга популярна жена - моделката Светлана Гущерова, вече Василева, също сложи края на една епоха в любовта си след развода с Християн Гущеров. Премахването на татусите за нея бе акт на окончателна раздяла с миналото. Тя изтри не само фамилията на Християн Гущеров, но и рождената му дата, която беше придружена от сърце. „Най-накрая се престраших! Беше крайно време“, въздъхна Светлана, която след четири деца и бурен брак днес твърди, че е затворила тази страница дори чрез съдебни ограничителни заповеди. За нея лазерът е инструмент за емоционална свобода, пише "България Днес".

Красивата Цвети, жената на рапъра Криско, също окончателно реши да се раздели със старите си татуировки. Този път Цвети посегна на голям надпис точно на гърдите си и го обяви в нета. „Красотата изисква жертви, но в случая глупостта изисква болка", написа тя към кадри, на които се вижда, че с помощта на най-ново поколение лазер премахва татуса. С чувство за хумор бившата стюардеса обясни на последователите си, че вече не харесва картинките по кожата си. "Мнението ми за татуса, който си лепиш, за да демонстрираш нещо, намирам за толкова необмислено", написа тя. И добави, че на гърдите й е изписано на английски „търпение“. „Трябваше на челото да си го лепна", с усмивка разказа тя.

Съпругата на Криско обясни още, че преди няколко месеца е започнала с премахването на картинките по тялото си. Първо се опитала да заличи една на крака. Оказало се, че процедурите обаче не са магически, изискват болка и последователност. Единствената, която щяла да запази, е тази на лявата й китка. Целта на красавицата била да постигне напълно естествен външен вид. „Обзела ме е мания да махам всичко изкуствено. Вежди, татуси, мигли, махам всичко", с усмивка добави тя.

Новата вълна не подминава и спортистите. Наскоро Григор Димитров взриви мрежата със снимка, на която позираше прегърнал любимата си Ейса. Впечатление направи татуировката му. Григор е нарисувал малко перо, а част от него е леко „замазана". Картинката започва от левия му хълбок, влиза в гащите му и остава загадка за очите на феновете до къде точно стига. Наскоро се оказва, че картинката е направена преди повече от 10 години, когато Григор бе двойка с топтенисистката Мария Шарапова. Може би след раздялата им Гришо е премахнал част от перото. Иначе то може да има няколко значения, но на първо място винаги се свързва със свободата.

Друг спортист футболистът - Димитър Бербатов, също премина през трансформация. Първоначално той заложи на китайски йероглифи и надписи като „Един от избраните“. С времето обаче модата на йероглифите отшумя и той ги замени с масивен християнски кръст, вярвайки, че той ще му носи по-силна духовна защита.

Съвсем скоро репортер на „България Днес" видя и новата татуировка на Джулиана Гани и нейната последна любов полицая Теодор Гецов. Двамата се белязаха с общи думи, като изписаха с мастило „Love“. Те разцепиха думата и Гани взе първите две букви, а Теодор - вторите две. Татуировката е разположена на двата им показалеца, за да може, когато се хванат за ръце, думата да стане цяла. Преди това Джулиана заличи другите си татуси, в които се загатваше за нейни бивши любови.

Всъщност изводът е ясен – в света на известните татуировката вече не е завинаги. Тя е аксесоар, който се сменя според любовния статус или актуалните естетически разбирания. А лазерната технология се превърна в най-добрия приятел на тези, които искат да започнат „на чисто“.