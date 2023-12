Хю Хефнър предложи брак на новата Мис Плеймейт Маги Бадер https://hotarena.net/skandali/hiu-hefnar-predloji-brak-na-novata-mis-pleimeit-magi-bader HotArena.net HotArena.net 39214

Буквално час, след като получи титлата \"Мис Плеймейт\" изкусителната брюнетка Маги Бадер вече беше в скута на легендата на Playboy - Хю Хефнър. Това се случи на афтър партито след конкурса, като всички присъстващи в Planet Club бяха възхитени от приликата на българския Хю, с американския.



Много от племейтките бяха убедени, че са в компанията на 91-годишната емблема, тъй като той им говореше на английски език. Дори по време на поздравителната си реч към Маги Бадер, я шокира с въпроса \"will you merry me?\" Тя обаче категорично му отказа.



Купонът по плейбойски продължи до ранни зори, а сред по-популярните лица в клуба бяха голяма част от журито на конкурса, собственика на веригата - Владо Вишански с очарователната си съпруга и тазгодишните организатори на формата - Христо Сираков и Любен Дилов-син, който пристигна в компанията на скандалната красавица Алекс Богданска.