Алекс Раева губи фокуса в Рим

Алекс Раева е една от най-запалените пътешественички в арт съсловието у нас, но въпреки че е обиколила света, красотата на Рим отново й спряла дъха.

„Разфокусира ме за пореден път с невероятните си картини!“, призна по адрес на Beчния град бившата певица на Слави Трифонов. Наследницата на грандамата на дублажа Наталия Бардская дори помести кадри, на които лицето й е разфокусирано, за да илюстрира преживяването си в италианската столица.

Дали и погледът й е разфокусиран, е невъзможно да се види, защото Раева е скрила очите си зад маркови черни очила.