Александра Колева от „Игри на волята 7”: Искам сериозен мъж до себе си, но още не съм го открила

Седмият сезон на „Игри на волята” остана без най-красивата участничка - Александра Колева от Рогош, и добре че Ралица Паскалева продължава да е водеща, та ценителите на женската хубост да не са капо. Сестрата на Дани от „Един за друг” влезе в екшън риалитито без солидна физическа подготовка и без амбиции за крайната победа, но бързо успя да очарова повечето зрители. Мнозина дори й стискаха палци да стигне до финал.

Репортер на „Уикенд” се свърза с Алекс и я разпита подробно за престоя й в Дуранкулак и изпитанията, на които е била подложена. Зададе й обаче и куп лични въпроси – включително такива за многото й пластични операции и раздялата й с мъж, с когото е имала 6-годишна връзка.

- Александра, съжалявате ли, че участието ви в седмия сезон на „Игри на волята” приключи и че не стигнахте до финал?

- Не съм си и помисляла, че мога да съм финалистка. Доволна съм от престоя си „Игрите”. Не съм човек, който спортува активно и е с добра физическа подготовка, затова седмица след влизането ми във формата започнах да изпитвам благодарност за всеки мой допълнителен ден там. Напускайки, си казах, че можех да издържа още седмица или две като участник.

- Защо влязохте в „Игрите”, след като не сте имала физическа подготовка?

- Случайно попълних въпросите и въобще не съм си помисляла, че ще бъда одобрена 6 месеца по-късно. Бях забравила дори, че съм кандидатствала, когато ми се обадиха от формата. Щом разбрах, че ще участвам, ме обзе желание да изживея приключението „Игри на волята”, да предизвикам себе си. Не съм влязла, за да ставам популярна. Това никога не ми е било цел в живота.

- Ако бяхте използвала красотата и женския си чар, нямаше ли да бъде по-лек и по-дълъг престоят ви във формата?

- Не съм си и помисляла да използвам визията си, за да оцелявам и да си улеснявам престоя. Повече мъжете бяха срещу мен в „Игрите”, което показва, че не съм се опитвала да им се умилквам, за да ме подкрепят. Влязох, не за да флиртувам, а да предизвикам себе си. Горда съм, че успях.

- Най-трудният ви момент в „Игрите”?

- Предпоследният ден преди да напусна. Бях в Изолатора в компанията на Николета и Крис. Имах рожден ден, но не се чувствах никак празнично. Много тежко премина престоят ми там, плаках почти непрекъснато. Дори ми минаваше през главата мисълта, че ако има начин, бих избягала.

- В други случаи идвало ли ви е сама да си тръгнете от формата?

- Да, в самото начало, когато влязох. Седях си на плажа и се чудех на себе си какво правя изобщо в „Игри на волята”. Бях толкова гладна, че не издържах. Имаше момент, в който дори казах на редакторите на предаването, че искам да си тръгна, но след това размислих. Реших, че трябва да стисна зъби. Казах си, че няма да е все така, че ще има и по-хубави дни, че накрая ще бъда горда от себе си, че съм успяла да премина през тежките изпитания.

- Чувствате ли се променена след участието ви в „Игрите”?

- Да, със сигурност. Станах някак си по-уравновесена, по-спокойна. Вече ценя повече времето, нещата и хората около себе си. Чисто физически се стопих в „Игрите”. Влязох 52 кг, а излязох 46-47, което си е голямо отслабване за мен. Накрая бях като вейка. Имам и няколко контузии и много белези от участието ми, та в момента краката ми не са никак хубави. В риалитито не разполагахме със слънцезащитни кремове, та се сдобих и с не особено красиви петна.

- Запазихте ли приятелски отношения с другите участници?

- Да. Гледам да се разбирам с всеки от тях и да поддържаме контакт и след края на формата. Изключение са само две от жените, които избягват комуникация с мен. Може да си имат причина, не знам. Не търся начин да се изясняваме. Винаги съм приемала хората такива, каквито са и съм им давала шанс, но от друга страна осъзнавам, че човек не може да се разбира с всички. Така са решили двете, така постъпват. Приемам го, за мен тяхното отношение не е проблем.

- Бихте ли участвала в „Ергенът”?

- Там със сигурност не бих се пробвала - този формат определено не е за мен. Когато споделих на мои познати, че влизам в „Игри на волята”, те се учудиха и дори ми препоръчаха да се пробвам в „Ергенът”. На мен обаче целта ми не е да събирам последователи и да ставам известна с простотия. Даже и солиден хонорар да ми предложат от въпросното предаване, ще отхвърля офертата. На 26 години съм и искам един ден да имам сериозен мъж до себе си. Такъв човек не би взел момиче, което е участвало в риалити като „Ергенът”.

- Какво е образованието ви и какво сте работила?

- 4 курс съм студентка по специалност „Финанси и счетоводство”. Остава ми само да си взема държавния изпит. Семейството ми притежава един голям и един по-малък хранителен магазин в с. Рогош, Пловдивско. От 7-8 годишна помагам на нашите там, както и брат ми близнак. Работила съм няколко месеца и като хостеса в пловдивска дискотека - по-скоро за забавление, а не от необходимост. В момента строим един доста голям магазин и малкия ще го затворим. Искам да допринеса за развитието на семейния ни бизнес. Имам и страница в инстаграм, където продавам дамски дрехи. Точно сега обаче това ми е на заден план, тъй като съм доста ангажирана в хранителните ни магазини.

- Имате ли си гадже?

- В момента нямам. Последната ми връзка продължи почти 6 години. Имаше момент, в който мислех за семейство и дете, но се стигна до раздяла.

- Какво не бихте простила на човека до вас?

- Неуважение, пренебрежение и обиди. Това не се забравя, колкото и след това човек да ти се извинява. Знаех, че трябва да си тръгна от мъжа, който ме е обиждал, да сложа край на отношенията, но някак ми се струваше непосилно да го сторя. Връзката ни продължи дълго. В един момент успях да се изправя и да се осъзная. Казах си, че не бива да допускам повече тази грешка - да позволявам на някой да работи с психиката ми, тоест да ме манипулира.

- Имала ли сте някога проблеми с килограмите?

- Най-много съм била 52 килограма. В момента, в който започвам да забелязвам, че съм тръгнала да качвам, ставам внимателна каква храна поемам. Висока съм 164 см и се чувствам най-добре, когато съм 49-50 кила.

- Кога си направихте първата корекция? Родителите ви подкрепиха ли ви?

- В 12 клас си оперирах ушите. Беше ме срам заради тях и още от дете не исках да си връзвам косата. В моите очи те изглеждаха адски зле, бяха ми сериозен комплекс. Много пъти съм споделяла това на майка ми и един ден тя каза, че ми е запазила час за консултация за отопластика. Операцията беше твърде болезнена, но благодарение на нея сега се чувствам добре. На 20 реших да си поставя хиалурон в устните. И те бяха зле – на снимките от преди буквално не мога да се гледам с по-широката си уста. Странното е, че хиалуронът не се саморазгражда при мен и се налага до ходя да правя това при специалист, а впоследствие да слагам малко количество само там, където е нужно. Не е изключено в един момент да преценя, че повече изобщо не ми трябва и да престана да си поставям.

- Защо сте си правила две операции на гърдите?

- Първата операция я направих на 22 години. Родителите ми не бяха съгласни и имаха своето основание - имплантите в бюста могат автоматично да те вкарат в графата „Кифла”. Ние сме хора от село, нормално е, че мама и тати бяха скептични. Въпреки мнението им сложих силикон, но след това положението беше много зле. Формата въобще не ми допадаше. Две години по-късно се подложих на втора операция, защото харесвам жените да са с хубави гърди. Моите сега са супер!

- Имате и татус на гърба...

- Преди време си направих първия ми и единствен татус на гърба, за който първоначално не бях казала на майка ми. Работехме в магазина и тя забеляза, че имам нещо отзад. Настоя да се обърна, а аз понечих бързо да се отдръпна и да скрия това, което мама искаше да види. Тогава си разпорих крака на отворена тенекия с маслини. Раната беше толкова дълбока, че се наложи да ме шият.