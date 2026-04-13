Алисия пуска своя козметика като Николета

Алисия май ще става конкурентка на бившата си врагиня Николета Лозанова. До този извод стигнаха фенове, след като преди дни певицата изненадващо пусна клипче в инстаграм, в което седи на стол и прехвърля крак върху крак, въоръжена с продукт за устни и огледало, към което май има руж или пудра.

Както е известно, Николета притежава козметичен бранд, включващ доста продукти за грим. Открай време обаче се говори, че плеймейтката не е собственик на марката, а само лице, за което получавала солидно заплащане.

„Близо две години работя по този проект и нямам търпение да ви го представя”, сподели Алисия към клипчето. Това не е първият страничен бизнес на певицата. Преди време хитовата изпълнителка създаде модна марка с дизайнерката Димка Шаламанова, която е доста успешна. Певицата явно има разнопосочни интереси, а и не разчита само на музикалната си кариера, за да подсигури старините си.