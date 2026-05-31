Голям и емоционален повод събра едно от най-обичаните звездни семейства у нас. Водещата на „Игри на волята” Ралица Паскалева изпрати абитуриент. Големият син на мъжа й Теодор Салпаров – Георги, е завършил гимназия и е направил първата голяма крачка към самостоятелния живот. Поводът трогна актрисата, която не скри вълнението си.

Паскалева публикува емоционално послание в социалната мрежа, придружено със семейна снимка: „Кога порасна, Жори? Честито завършване! Бъди винаги себе си и стъпвай смело в живота напред! Направи мечтите си реалност! Обичаме те и се гордеем с теб!”. С тези думи Ралица поздрави младежа и показа колко близки отношения има с него.

Макар че Георги е син на Салпаров от първия му брак с бившата му съпруга Бойка, актрисата от години демонстрира, че го приема като част от семейството. Между тях никога не е имало дистанция или напрежение, а напротив – Паскалева винаги е подхождала към момчето с много внимание, топлина и грижа.

На снимката, която водещата сподели, всички позират усмихнати и видимо щастливи. Георги изглежда пораснал и уверен млад мъж, а гордостта в очите на родителите трудно може да остане незабелязана. Феновете веднага засипаха семейството с поздравления и пожелания за успех по новия път на абитуриента. През годините Ралица и Теодор Салпаров успяха да създадат едно от най-стабилните и хармонични звездни семейства у нас. Любовта им винаги е изглеждала спокойна, зряла и далеч от скандалите, които често съпътстват популярните личности. Те рядко коментират личния си живот, но когато го правят, става ясно, че за тях семейството стои над всичко останало. От връзката им се родиха двама сина – Максим и Красимир, които са истинската радост в дома им. Актрисата често споделя, че най-важното за нея е децата да растат в среда на любов, уважение и спокойствие.

Пътят към щастието за Ралица и Теодор започва през лятото на 2017 година. Срещат се покрай общи приятели. В началото връзката им се развива основно по телефона, тъй като волейболистът е в Аржентина по работа. Истинската искра пламва, когато спортистът се прибира в България, а актрисата го чака на летището. Малко след това двамата вече не могат един без друг и заживяват заедно. Днес феновете им често коментират, че изглеждат чудесно като двойка. Въпреки натоварените си професии, Ралица и Теодор винаги намират време за децата си и държат те да растат далеч от суетата на славата.

Кариерата на Паскалева също върви стремглаво нагоре през последните години. Звездата й изгрява първо в сериала „Столичани в повече”, а след това окончателно се превръща в любимка на зрителите с ролята на д-р Галя Стилянова в „Откраднат живот”. Зрителите я познават и като водеща на хитовото риалити „Игри на волята”.

През 2018 година Паскалева става майка за първи път и ражда сина си Максим. Малко по-късно семейството преживява едно от най-емоционалните си пътувания – кръщенето на детето в Йерусалим. Актрисата е разказвала, че това е било дълбоко духовно пробуждане за всички присъстващи.

Днес семейството преживява друг важен момент – изпращането на Георги към самостоятелния живот. За всяка майка, независимо биологична или не, подобен ден е изпълнен с вълнение, гордост и малко тъга. Децата порастват неусетно, а вчерашните момчета изведнъж се превръщат в млади мъже, готови да покоряват света. Паскалева е убедена, че Георги тепърва ще сбъдва мечтите си.