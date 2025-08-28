Последни
Популярни
Горещи

Анелия: Край на дизайнерите, отивам при машинен мозък

https://hotarena.net/az-jenata/aneliya-kray-na-dizaynerite-otivam-pri-mashinen-mozak HotArena.net
HotArena.net
315
Анелия: Край на дизайнерите, отивам при машинен мозък

HotArena.net
315

Анелия призна, че отскоро е оставила избора на тоалетите си на изкуствен интелект, пише България Днес. Попфолк звездата демонстрира как машинен мозък я облича от глава до пети, и то перфектно.

"Но не каза дали подбира и бельото й", казват последователи на изпълнителката.

Певицата е толкова доволна от уменията на машините, че е заявила пред дружки: "Няма повече да се допитвам до модни дизайнери. Откакто ме облича приложение се чувствам като кралица на подиума и непрекъснато ми правят комплименти", изфука се изпълнителката. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.