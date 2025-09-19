Последни
Анна Кошко скандализира публиката като Мерилин Монро

Анна Кошко скандализира публиката като Мерилин Монро

Крехката 24-годишна сибирячка Анна Кошко пресъздаде на сцената на Народния театър един скандален образ на кинодивата Мерилин Монро, пише Бълщгария Днес.

На ръба между директното предизвиактелство, любимата на Деян Днков демонстрира плът по време на пиесата. Младата актриса не се разделя до финала с бутилката шампанско, кък която е посягала в реалността холивудската звезда.

"За мен Мерилин не е просто човек, тя е магьосница. В нея усещам много болка и страдание, което не било никак малко", споделя младата муза на Донков. 

 

