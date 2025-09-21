Последни
Популярни
Горещи

Анна-Мария заби автомобилния състезател Иван Влъчков

https://hotarena.net/az-jenata/anna-mariya-zabi-avtomobilniya-sastezatel-ivan-vlachkov HotArena.net
Румен Димитров
287
Анна-Мария заби автомобилния състезател Иван Влъчков

Румен Димитров
287

Анна-Мария, една от най-коментираните риалити героини от последния сезон на „Ергенът”, се похвали с новото си гадже.

Красавицата официално е заедно с автомобилния състезател Иван Влъчков. Според близки до двойката, искрите между тях пламнали още в началото на лятото, а оттогава двамата са неразделни. Иван, известен с многобройните си успехи на пистата, изглежда е намерил своята муза в лицето на Анна-Мария. Двамата изглеждат повече от щастливи заедно. Феновете на Анна-Мария не спират да ги засипват с положителни коментари за щастие и разбирателство.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.