Антоанет Пепе влeзе в болница

Антоанет Пепе сподели тревожни, но и успокояващи новини за здравословното си състояние. В две последователни видеа в социалните мрежи жената на Иво Карамански-младши разказа, че отново е постъпила в болница и в момента е на легло заради предстояща медицинска интервенция.

„Изстрелях се отново до болницата. Този път съм на легло, защото трябва да взимам едни противовъзпалителни лекарства. Утре отивам на интервенция и е много важно да разбера дали мога да пия болкоуспокояващи", обясни тя. Антоанет върна лентата назад към детството си в Англия, когато е развила сериозна реакция след прием на парацетамол. „Като малка развих алергия, докато живях в Англия. Там буквално всеки ден ни тъпчеха с парацетамол. Нещо се случи тогава – обринах се и бях в болница 10 ден. Там беше пълен кошмар", сподели инфлуенсърката.

Във второто видео тя внесе яснота, че всъщност не става дума за алергия, а по-скоро за непоносимост, което също не е безобидно. „Нямам алергия, но най-вероятно имам непоносимост, което пак не е окей. Тоест не мога да приемам повечето болкоуспокояващи, които се предлагат в аптеките", каза Антоанет. По думите ѝ лекарят ѝ е изписал специално болкоуспокояващо с рецепта, което ѝ дава спокойствие.

С присъщия си хумор тя допълни: „Четири пъти съм раждала без упойка, обаче със сигурност след тази процедура, която имам утре, ще искам да не ме боли." Въпреки притесненията, Антоанет подчерта, че добрата новина е, че няма алергия, а докторката е преценила да не рискува с медикаменти, които в миналото са я докарали до болница.