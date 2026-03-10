Русо хърватско миньонче на “Герена”

Нова красавица ще радва феновете на „Левски" на „Герена“. Това е хърватката Ива Скоко. Блондинката е съпруга на последното засега попълнение на „сините" Стипе Вуликич, пише България Днес.

Ива със сигурност ще прикове вниманието още с първото си появяване на стадиона. Тя е красиво русо миньонче. Двамата със Стипе са заедно от няколко години. Запознават се в родния Сплит. Стават родители през май 2023 година. Тогава се ражда синът им Лео.

Сключват брак на 27 юни миналата годин. Правят голяма балканска сватба в Сплит. Последните години семейството прекара в Италия, където Вуликич бе собственост на „Сампдория“. Двойката е обиколила всички забележителности на страната. Има и няколко почивки в морските топкурорти на Апенините. Ива се е посветила на семейството си в последните години. Тя следва съпруга си, където го отведе кариерата.

От няколко дни красивата хърватка вече е в София. Тя и синът им се присъединиха към Стипе. Семейството успя да се порадва на хубавото време в столицата, като заведе малкия в Борисовата градина. Двойката тепърва ще се установява в София. Предстои им да изберат жилище, в което ще се настанят. А Ива вече е очаквана на „Герена“.

Вуликич все още очаква дебюта си с екипа на „Левски“, макар и неизменно да попада в групата след пристигането си. Той ще трябва да се пребори със сериозната конкуренция на Кристиан Димитров и Кристиан Макун в центъра на „синята“ отбрана. Дойдох тук да бъда шампион“, обяви хърватинът, след като подписа с „Левски“.

Централният бранител разкри любопитни неща от личния си живот пред клубната телевизия. 25-годишният хърватин се пошегува, че ако не е станал футболист, е щял да бъде астронавт, но бързо с усмивка на лице го замени с лекарска професия. Играчът сподели още, че обича да прекарва свободното си време със съпругата и детето си. Любимото ястие на Вуликич е пастата.

„Още повече я обикнах, след като отидох да играя в Италия“, каза той. Стипе обича да слуша поп музика, а любимият му филм е „Изкуплението Шоушенк”.