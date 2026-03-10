Галя от “Сатен” има втора майка

Тези дни Галя от „Сатен“ се посвети на своите „разкошни същества“ - майка си и нейната сестра. Бившата топбалерина на Слави Трифонов се наснима с двете жени, грееща от обич и щастие. Сатенката дори обяви, че има усещането за „две майки“.

„Втората е сестричката на мама, моята леля“, призна кръшната блондинка, пише България Днес.

Не само заради „двете си майки“ обаче Галя декларира, че се усеща „още като момиче“. Причината е, че тя поддържа суперформа и се движи с лекота и грация, на която могат да завидят и 20-годишните девойки.