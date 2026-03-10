Последни
Радина Кърджилова се разсъблече

Радина Кърджилова се разсъблече

Радина Кърджилова се превърна в най-сниманата БГ актриса за „Женския месец". И въпреки десетките кадри, запечатали я в най-различни ракурси, бившата на Деян Донков не спира да изненадва феновете си, пише България Днес.

Наскоро сценичната Медея очарова естетите с кадри, сякаш щракнати от обектива на фотограф от Бел епок. На тях любимата на актьора Пламен Димов позира в стил ала гарсон, а мрежестият й чорапогащник и черното бельо подсилват контраста между момчешкото обаяние и грацията на една истинска „фатална жена". 

