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Биляна Йотовска завладя яхтено пристанище

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Биляна Йотовска завладя яхтено пристанище

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Куп надъхани младежи стягат телата си за лятото с фитнес моделката Биляна Йотовска. Стегната брюнетка организира сутрешни тренировки на луксозно яхтено пристанище, където в продължение на седмица, помага на желаещите да влязат във форма, пише България Днес.

Локацията се намира на Амалфийското крайбрежие в Италия - място с магическа атмосфера, красиви изгреви и морски вълни. Към предизвикателството се включват редица родни знаменитости, сред които жената на Бачорски - Атанасия, и участничката от последния сезон на „Диви и красиви” Ивелина Грънчарова.

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