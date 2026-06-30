Биляна Йотовска завладя яхтено пристанище

Куп надъхани младежи стягат телата си за лятото с фитнес моделката Биляна Йотовска. Стегната брюнетка организира сутрешни тренировки на луксозно яхтено пристанище, където в продължение на седмица, помага на желаещите да влязат във форма, пише България Днес.

Локацията се намира на Амалфийското крайбрежие в Италия - място с магическа атмосфера, красиви изгреви и морски вълни. Към предизвикателството се включват редица родни знаменитости, сред които жената на Бачорски - Атанасия, и участничката от последния сезон на „Диви и красиви” Ивелина Грънчарова.