Цвети на Криско: Правя по-добро тирамису от италианците

Красавицата на рапъра Криско показа, че освен секси е и страхотна домакиня, пише България Днес. Цвети сподели, че обожава десерти, но има само един, който приготвя лично - тирамису, защото по нейни думи никъде не го правят както трябва. Освен с италиански сладки изкушения Цвети си угажда и с пържолки в маслена марината.

„Обичам да ми е чисто и да има сготвено вкъщи. Ако имаше кой да го прави вместо мен - нямаше да се бутам, смее се тя. Макар че домакинската работа не й е на сърце, звездната половинка се справя повече от чудесно.