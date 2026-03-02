Цвети от Хелс Китчън: Нямам гадже след Патрицио!

Последни
Сама след скандалната си раздяла с Патрицио Бордиджони е култовата участничка в Хелс Китчън 5 Цвети Миленова, пише България Днес. Затова разбираме от въпрос, зададен ѝ от фен в инстаграм, в който я пита дали си има нов.

Готвачката заявява категорично: „Не“, с което приключва спекулациите около често обсъждания ѝ личен живот. През януари Цвети и Патрицио сложиха край на отношенията си с бурен скандал, достоен за холивудска сапунка. Врачанката обвини италианеца в домашен тормоз, а той нея – в изневяра.   

