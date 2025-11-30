Дара изкарала половин година в ментална и емоционална дупка

Поп сензацията Дара за първи път проговори откровено за трудния период, през който е преминала – няколко месеца, белязани от ментална умора, липса на мотивация и усещането, че е „паднала в дупка”. По думите й всичко започнало след средата на миналия септември, а светлината в тунела видяла едва през февруари.

„След средата на септември влязох в дупка (ментално и емоционално) и успях да изляза чак февруари тази година”, споделя тя. Справянето с това състояние станало повратна точка за нея – момент, който променил не само емоционалния й свят, но и целия й начин на живот. Дара се обърнала към вярата, потърсила утеха в духовността, спряла от раз цигарите, преминала на веган режим и започнала системно да променя навиците си. Признава, че трансформацията е започнала и отвътре, и отвън – дори излишните килограми, които се появили след отказването на никотина, я мотивирали да влезе в още по-стриктен режим. Фенове и близки убеждавали певицата, че не е дебела, но тя била категорична, че иска да се чувства силна, подредена и в хармония със себе си.

Изпълнителката разкрива, че най-трудният момент след отказването от цигарите било постоянното търсене за допамин – усещане за вътрешен глад, за който нито храната, нито развлеченията давали истинско облекчение. „Беше доста тежко – бях сериозно демотивирана, защото в един момент усетих как нямам контрол върху волята си, а това е една от най-силните ми черти. Беше сложно и доста мъчително!”, казва тя.

Все пак Дара успява да се съвземе. Само след два месеца целенасочена работа върху себе си тя връща усещането си за контрол – както над психиката, така и над тялото. „Имам още малко мазнина, която изчиствам, и това вероятно ще продължи около 3 месеца. Задачата ми е през следващите седмици да чистя, докато изграждам мускули. Консумирам много веган протеин и умерено количество въглехидрати”, споделя варненката. Тя уточнява, че промяната започва най-вече първо в главата и в начина на мислена.

Особено ценна в този период се оказва подкрепата на съпруга й – доктора по фармакология Ервин Иванов. Дара признава, че именно той я насочва към разумното и информирано отношение към здравето. Събитията около многобройните репортажи за опасни добавки за отслабване я разтърсват дълбоко. „Няма такава добавка за магическо отслабване. Не съществува! Изпитах ужас – хиляди жени с проблеми, в тежко състояние в болница... Стана ми много болно! Искам да прегърна всяка една и да й кажа, че ще се справи, че и без хапчета може!”, казва със съчувствие младата звезда.

Въпреки волята и стриктността, животът я поставя пред още едно изпитание – през лятото тя получава силни болки в кръста, а лекарите поставят диагноза дискова херния. Налага се да промени тренировките и ритъма си. Тогава Ервин влиза в ролята на болногледач, но и на нейна морална опора.

Двамата сключиха брак през лятото на 2025 г. Днес Дара мечтае смело: „Искам да имам 4 деца от него! Сигурна съм, че ще се случи, когато му дойде времето”. Феновете забелязват колко много е узряла – станала е по-спокойна, по-смирена и по-набожна. Все по-често говори за Бог и благодарността си към него – нещо, което мнозина свързват с близкото ѝ приятелство с колегата й Миро, с когото участваха заедно в музикалното предаване „Гласът на България”.

Днес, въпреки болките в гърба, натоварения график и безкрайните ангажименти, Дара не пропуска да тренира поне 4 пъти седмично. За нея ключът е в баланса – физически, емоционален и духовен. Преходът към веган режим, отказването от цигарите, грижата за ума и тялото, тренировки и любовта от най-близкия човек превръщат певицата в пример за това, че когато дисциплината срещне волята, а любовта даде опора, резултатът е истинско възраждане.