Малко след като стана майка, Росица Пейчева чака внуче

Румен Димитров
Росица Пейчева е на прага на едно от най-вълнуващите преживявания в живота си - ще става баба.

Дъщерята на популярната народна певица, Мироана, е бременна и съвсем скоро ще дари семейството с първо внуче. Красавицата и любимият й Валентин сключиха брак през лятото, а щастието им сега е още по-пълно с радостната новина за предстоящата рожба. Росица Пейчева е изключително развълнувана и с нетърпение очаква да стане баба. Певицата е майка на 3 деца - Мироана, Димитър и Георги, като най-малкият й син се роди, когато тя беше на 50 години, едва преди година и половина.

 

