Дарина Радева копира Радина Кърджилова

Новата първа дама на малдото арт поколение се казва Радина Кърджилова. Тя носи на плещите си голяма част от репертоара на Народния театър.

Оказва се, че президентската щерка Дарина Радева, която също се изявява на сцена, е абсолютно вманиачена по визията на своята по-опитна колежка. Радева се стреми да я копира до последния детайл.

"Радина е идеалът й за актриса. Тя буквало й подражава", споделя бивш състудент на Радева, пише Ретро. 

Талантливата Дарина не се притеснява от коментарите на злобари, че е пробила не толкова с качествата си, а заради позицията на баща й. 

