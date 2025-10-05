Дебеловрат баровец зарадва Диляна Попова с часовник за 80 бона

От няколко месеца 44-годишната Диляна Попова си има нов любим. Красавицата от Гулянци спи с богат милиардер, узна „Уикенд”. Мъжът е сред най-богатите българи и сериозно е хлътнал по брюнетката. Той е причината в последно време Диляна да пътува повече както в страната, така и в чужбина, твърдят източниците ни.

Самоличността на дебеловратия баровец е известна на вестника ни, но засега ще я запазим в тайна, защото и самата Попова го крие. Двамата често пътуват заедно с частния му самолет. Твърди се, че атрактивната красавица е настанена в просторен апартамент, даден й от новия заможен приятел. Неотдавна той я сюрпризирал и със златен часовник на стойност над 40 000 евро. Красавицата се фръцка и със скъпи дизайнерски чанти, купени вероятно с негова помощ от световните бутици.

„И си имам, и си нямам. Понякога си нямам. Моята цел е да си имам гадже, с което да се чувствам свободна. Така все едно, че нямам. Имам човек, с когото си прекарвам много готино и се чувствам супер. Просто не искам вече да влизам в прекалено сериозни връзки, с непрекъснат контакт и така нататък” – призна преди няколко месеца красавицата. „Искам спокоен живот, не искам вече проблеми! Това е личен живот и той трябва да се пази”, твърдо убедена е Попова.

Развръзката в личния живот на Диляна идва след няколко драматични епизода - най-известният от които е бурната й връзка с Асен Блатечки. Любовта им премина през събирания, раздели и напрежение, като заради нея актьорът напусна дългогодишната си партньорка Катерина Горанова.

След края на историята с Блатечки, Попова заживя с ресторантьора Лъчезар Захариев, собственик на заведение на къмпинг „Градина“. Три години двамата прекарваха почти всяко лято на морето, но се разделиха неочаквано – точно преди снимките на предаването „Островът на 100-те гривни“, където Диляна беше водеща заедно с Александър Сано. Тогава някъде се появиха и слуховете, че синеоката красавица спи с оператор от риалити шоуто.