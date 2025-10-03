МАШАЛЛА! Вижте кои фолк певици въртят любов с турски босове

Нова мода забелязва HotArena сред родните фолк певици и този път тя не е свързана със стайлинг или музикални трендове. Изпълнителките се копират една друга не само по външен вид, корекции и начин на обличане, но и по вкус към мъжете. Вече не една и две фурии се похвалиха с гаджета от чуждестранен произход, като взорът на всички е към босове от южната ни съседка – Турция.

Алисия с гадже турчин

Още миналата година стана ясно, че изпълнителката на „Твоя тотално“ е залюбила богат и по-възрастен от нея бос от турски произход. Той живее в България и се занимава с криптовалута, като според запознати именно той е спонсорирал последните й хитове, както и модния й бранд. Двамата обаче упорито крият връзката си и не е ясно дали от зли очи или… от нечия съпруга.

Андреа

За разлика от колежката си обаче, Андреа хич не се крие. Певицата е във връзка с турския актьор Емре Озмен, с когото обожава да се снима и да показва в социалния си профил. Двамата няколко пъти се събираха и разделяха, като по последни данни отново са заедно, което обяснява и честите й воаяжи до Истанбул.

Венцислава Тафкова

До Истанбул често обичаше да отскача и новоизлюпената фолк дива Венцислава Тафкова. Носителката на короната „Мис България 2020“ бе редовен гост на едни от най-елитните барове и заведения на Босфора и отсядаше в топ 5-звездни комплекси. Самата тя наскоро потвърди пред своите последователи, че е имала дълга и сериозна връзка с човек, който не е българин. Двамата обаче вече не са заедно, а Тафкова заяви, че изцяло се е насочила към бъдещите си музикални проекти и няма мъж до себе си.

ДесиСлава с възрастен турски тузар

С доста неугледен, но червив от пари възрастен турчин бе забелязвана неведнъж фолк певицата ДесиСлава. Милионерът й подари ултра скъп спортен автомобил, като подкрепи не един и два нейни музикални клипа. Двамата бяха заедно и на почивка в Доминикана, а според последната клюка Деси смятала да сложи край на музикалната кариера и да каже „ДА“ на милионера. Това обаче така и не се случи…