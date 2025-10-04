Иванчева с първи рожден ден на свобода

Първия си рожден ден като свободен човек отбеляза бившата кметица на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева.

Тя беше осъдена на шест години затвор за корупция, а наскоро беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова – близо година предсрочно. Така ексуправничката успя да отпразнува личния си празник в компанията на свои близки, приятели и съмишленици. Те ѝ пожелаха да е силна и борбена, а тя им благодари за подкрепата през времето, в което е била зад решетките.

На сбирката най-много се забавлява малкият ѝ син Валентин-Александър, който скоро ще навърши четири години. Иванчева не пропусна да си поговори и със заместничката си Биляна Петрова, която също изкара време в Сливенския затвор, но вече е пусната предсрочно.