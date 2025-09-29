Фики и Софка се пуснаха като старци! Мрежата побесня (Вижте защо)

Последни
Любимците от фолка Софи Маринова и Фики се пуснаха като старци в социалните мрежи. Певицата сложи очила и забрадка, за да изглежда като бабичка, а синът на Тони Стораро хвана бастун и си прошари брадата и перчема.

Двамата са в парка пред едно дърво и пеят „Хайде, бившите, да го духате", а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok - Dame un grrr.

Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. „Деца гледат", напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова - Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: „Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли." Видяла реакциите на хората, Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.

Това се случва броени часове след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро - Емрах, и на набора на баща му Константин заради скандала с гонката им. За да покаже още веднъж, че не лъже, че му се замъглява километражът при режим „спорт“, младият певец направи видеоразговор с кака Софка в присъствието на Коцето, в който тя заяви: „Карам и нещо тоя километраж изведнъж угасна, гледай. Викам тоя Емо ще излезе прав. То много копчета, много техника“.

4 Коментара

Емрах, обичам те

преди 20 минути

Фики да се прави на добро момче, аз взимам Емрах. Ех, какво му мисля.

Коментирай

ех Екстре Нине

преди 17 минути

Забравената Екстра Нина искаше да блесне с критика, като няма с кво друго. Да го духате става въпрос за кавала,а не за мръсното ви подсъзнание. Тя го разбрала буквално 🤭🫢 Кои са тези бивши Преслава? Да очакваме тик ток отговор Преслава с кавала.

Коментирай

браво бе

преди 16 минути

Фики сигурно иска да се излага в подкрепа на брат си- така се прави

Коментирай

браво бе

преди 7 минути

Браво Софче, подкрепяйте се. То се вижда че с не повече от 70км караше, срам го беше да покаже как Коцето го издуха с колата. Духайте става реч за дрегера. Шегуват се. Порше на ниска скорост трудно се кара, засили еднъж и го глобиха. Даже тел не държаха шофьорите. Всеки ден виждам шофиращи с 300 и тел в ръка , никой не ги глобява. Почти всички са така.

Коментирай

Коментирай

