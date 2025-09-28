НА ПОВИКВАНЕ: Сияна от „Биг Брадър” забавлявала заможни чичковци на частни партита

Сияна Славова е едно от атрактивните лица в актуалния сезон на „Биг Брадър”. Въпреки че се представи пред съквартирантите като Сияна, истинското й име е Силвия, а историята ѝ крие повече нюанси, отколкото първоначално споделя.

Новоизлюпената риалити звезда е на 21 години и е от Пловдив. Казва, че е работила като хостеса и танцьорка, но за миналото си, когато се е кълчила по баровете в оскъдно облекло, предпочита да не говори и има защо. В родния й град се шушука, че хубавицата е заработвала на повикване по частни партита на заможни господа, а какво се е случвало там, само присъстващите знаят.

Сияна вярва в приказката за грозното патенце, което се превръща в красив лебед – история, която отразява и собственото й израстване. Като дете е била с наднормено тегло и почти без приятели, но днес изглежда напълно различно. Младата жена има няколко естетични корекции, които обаче се стреми да останат в рамките на естественото. Твърди, че е независима, все още необвързана и с ясна цел в живота си. Интересува се от психология и вярва в силата на жените, както и в Бог. Славова е уверена и готова да се покаже пред камерата с всичките си недостатъци и позитиви. Със сигурност ще бъде една от най-обсъжданите съквартирантки този сезон.