Денислава от „Игри на волята“ обмисля живот в САЩ

Денислава от „Игри на волята“ хвърли истинска бомба от Маями – сериозно обмисля да се премести да живее в САЩ. Единственото, което я задържа в България, са любимите ѝ кучета, салонът и клиентите ѝ, към които признава, че е много привързана.

Тя разказва, че разликата се усеща още на летището – усмихнати хора, позитивна енергия и навсякъде чистота. „Тук няма бездомни животни, хората масово осиновяват от приюти“, пише впечатлената Денислава. Реалити героинята обеща още истории и кадри от живота си в Маями, докато решава дали това няма да стане новият ѝ дом.

