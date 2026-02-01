Последни
Деси Цонева гладува от цял месец

Деси Цонева е на много строга диета от месец насам. Дъщерята на легендарния тв водещ Митко Цонев гладува, за да свали 3 килограма.

„През декември леко напълнях покрай празниците и реших, че януари е най-подходящото време, за да си възвърна отличната форма. От Нова година не консумирам алкохол, месо, тестени храни и сладко. Наблягам на фрешовете и витамините, които спомагат за изчистване на организма”, сподели пред „Уикенд” внучката на Коста Цонев и Анахид Тачева. И допълни, че макар да е намалила калориите, има сили да изпълнява семейните си задължения.

 

 

