Певицата Дара Екимова навири крака заради видеоклипа на новата си песен Ladida, в който си играе с гравитацията, пише Телеграф.

С актуалния си сингъл тя пресъздава този вътрешен монолог за момента, в който сърцето и разумът не са на една и съща честота. Песента поставя начало на обратното броене до предстоящата премиера на втория албум на изпълнителката по-късно тази година. Режисьорът Жоро Пеев превръща емоционалната й дезориентация във визуален език.

Видеото е изградено върху идеята за променяща се гравитация - камерата се завърта на 90 и 180 градуса, а пространството буквално губи стабилност.