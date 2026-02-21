Докато Григор се поти на корта, Ейса Гонзалес се шматка из Ню Йорк

Григор Димитров се подготвя за турнира в Акапулко, докато Ейса Гонзалес се наслаждава на Ню Йорк

Григор Димитров вече тренира усилено в Акапулко, където започна подготовката си за предстоящото Открито първенство на Мексико. Турнирът от категория ATP 500 стартира в началото на следващата седмица, а водещият български тенисист пристигна по-рано, за да се адаптира към местните условия преди първия си мач.

Докато първата ни ракета загрява под жаркото мексиканско слънце, любимата му Ейса Гонзалес беше забелязана на разходка и пазаруване в Ню Йорк. Актрисата превърна едно небрежно пазаруване в момент, който привлече вниманието на медиите, когато беше спряна на улицата от Дейвид Карми от популярния сериал „Какво те прави уверена?“.

Сцената се разигра в квартал Сохо в Манхатън, където Ейса изглеждаше непринудена и стилна, докато разглеждаше местни бутици. За разходката тя беше избрала комфортно и елегантно облекло: дълго сиво вълнено палто върху свободни дънки с прави крачоли и ботуши до глезена. Снимките показват, че тя спира за разговор с Дейвид, докато той държи малък микрофон, а взаимодействието им се усеща естествено и спонтанно – точно това, което отличава поредицата „Какво те прави уверена?“.

Ейса се наслаждаваше на непринудения нюйоркски стил на улицата, носейки чанти от едно от любимите си места в Сохо, далеч от блясъка на червения килим и официалните премиери.