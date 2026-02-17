Етиен Леви си тръгнал ОБИДЕН от „Капките“! Зрители: Това е Сезонът Дънце

След 13 години като музикален педагог в едно от най-гледаните риалити предавания „Като две капки вода“ Етиен Леви бе заменен от 27-годишната Михаела Маринова. Мишето ще учи на правилни тонове авторитетни участници, утвърдени в музикалния бранш като Алекс Раева и Емилия. Ако не беше толкова смешно, щеше да е странно...

От предаването обясниха рокадата с „естественото надграждане на формата“, като уточниха, че Етиен Леви „сам поискал да даде път на младите“.

Intrigi.bg обаче научи друго. А именно – отново става въпрос за пари. Тази година легендарният певец е намекнал за известно увеличение на хонорара, което обаче продуцентът Магърдич Халваджиян нямало как да покрие. Под сурдинка се говори, че голяма част от бюджета на тазгодишния „сезон Слънце“ бил „глътнат“ от фолк певеца Азис, който е в журито. Както е известно, изпълнителят знае как да цени труда си, затова хонорарите му винаги са баснословни и малцина могат да си го позволят.

„Винаги съм казвал, че "Като две капки вода" е любимото ми шоу. 13 сезона съм давал цялата си обич и компетенции към всички, участници и екип. Истината е, че имах разговори с продуцента и за този сезон, но не се договорихме“, призна и самият Етиен Леви.

За да замажат положението, от продукцията решиха да „почетат“ труда му с кабинет, кръстен на негово име. Горчилката у зрителя обаче си остава. Няма как кадър с опита на Михаела Маринова да се мери с гигантския талант на Етиен Леви, който се бе превърнал в стожер на „Като две капки вода“.

„Сезонът „Дънце“

„Сезонът „Дънце“ – така зрители вече наричат новия „Сезон Слънце“ в „Капките“, чиито 14-ти сезон тази година е "дъно". Присъствието на чалга певеца Азис в журито, подборът на участници, замяната на Етиен Леви с Михаела Маринова накараха фенове на едно от най-позитивните и авторитетни предавания да залеят форумите с жлъч и ненавист. Най-голяма обаче си остава критиката към новия ментор, където хейтът надмина в пъти този срещу Азис.

„Това "пробутване" на Михаела Маринова вече взе да "накъртва"! А пък да замести Етиен Леви и да "учи" Алекс Раева как се пее... Жалко за едно предаване, което гледах с интерес!“, „Михаела Маринова ментор!? То бива връзки, ама чак толкова... Ще „учи“ по-добрите от нея ли?“, ядосват се на страницата на предаването.

Дори да оставим настрана компетенциите на Маринова като ментор, факт е, че певицата никога не е имала нужната харизма за такъв тип предаване. Дали в крайна сметка вместо да излезе по-евтино на шоуто, Мишето няма да им струва солено?!