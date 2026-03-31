Деси Тошева атакува Кан с уникална рокля

Деси Тошева атакува Кан с уникална рокля

С уникална рокля в характерния за Бел епок стил Ар нуво най-успелият български дизайнер зад граница Десислава Тошева ще атакува тази пролет кинофестивала в Кан, пише Телеграф. Основен акцент в най-новата й колекция е роклята „Етерия“. Тя е вдъхновена от магичните форми на виенския сецесион.

Тоалетът е решен в черно, материята е специално създадена за „Кавиар кутюр“ в Париж френска дантела, а формите са характерните за виенския сецесион изчистени флорални мотиви, които придават усещането за класа, изтънченост и съвършена, божествена хармония.

Родената в Лом креативна дизайнерка е силно повлияна от изкуството на сецесиона. Тя притежава в центъра на дунавския град разкошен наследствен сецесионен дом.

Десислава Тошева е неизменен участник на фестивала в Кан в последните години, роклите й са първи избор на редица световни знаменитости.

 

