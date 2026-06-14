Кобилкина си търси спонсор на „Ролан Гарос”

Наталия Кобилкина е търсила спонсор във ВИП ложите на легендарния тенис турнир „Ролан Гарос”. Родните фенове на аристократичния спорт забелязаха рускинята по телевизията по време на едно от преките предавания. Край нея бяха насядали звезди като Брад Пит, Лени Кравиц и Рами Малек, който изигра Фреди Меркюри в биографичния филм „Бохемска рапсодия”. Сексоложката твърди, че е била поканена на турнира от своя приятелка.

Кобилкина вече от няколко години редовно играе тенис. Тя често е показвала снимки и клипчета от свои тренировки. Този спорт й стана любим, след като преди се премести да живее от София в Лондон. Оттогава родната звезда прави, каквото може, за да се впише във висшето английско общество. Тенисът е част от тези нейни опити. Амбициозната рускиня обаче не се ограничава само да играе тенис, а и се е отъркала в световните звезди на един от най-популярните турнири от големия шлем – „Ролан Гарос”. Говори се, че си е търсела спонсор там. Откакто се разведе през 2023-а с гръка Такис Дретакис, от когото има син, тя не спира да се хвали, че я засипват с предложения за брак, но досега не се е показвала публично с друг мъж. Шушука се, че кандидатите й май не се редят на опашки пред вратата й, както самата тя твърди. А дори и да ги има, не отговарят на високите й критерии. Наталия едва ли би желала да се обвърже с първия, който й хвърли око. На нея й е нужен силен, умен и основно заможен мъж, каквито от време на време могат да се срещнат на изискани и скъпи места, например във ВИП ложите на голям тенис турнир като „Ролан Гарос”. Рускинята твърди, че е била поканена там от приятелка. Наистина, на снимките, които публикува от събитието, тя е с друга жена.

„Покани ме моя близка приятелка, която от много години е партньорка на човек, заемал дълги години една от най-високите позиции в света на Роланд Гарос (Наталия е написала точно по този начин името на турнира). Нашите семейства се познават отдавна, пътували сме заедно и сме преминали през много житейски ситуации. И са ми любими семейни приятели. Бях с нея в много трудни моменти и приятелство проверено чрез истинска лоялност и подкрепа.

Тя поиска именно аз да споделя с нея този специален момент. И аз просто исках да е до нея и изобщо не важно кьде сме, важно с кой.

Защото едно нещо наистина умея добре – да бъда приятел. Да подкрепям хората, когато им е трудно. Да бъда до тях. И затова приятелствата ми продължават с години.

Така че, за съжаление, ще разочаровам всички любители на конспирациите – няма спонсори, няма тайни истории и няма скрити сценарии.

Всичко, което получавам в живота си, идва чрез хората, на които съм помогнала, чрез отношенията, които съм изградила, и чрез професията ми на психолог.

Понякога животът връща доброто по най-красивия начин”, пише рускинята.

Нейната приятелка обаче, макар според Наталия да е с мъж, заемал висока позиция в управата на турнира, също като че ли е била в ложите без кавалер.