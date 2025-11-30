Деспина Ванди с по-евтини ВИП маси за концерта си от Тони Стораро

Гръцката звезда Деспина Ванди, която е повече от 30 години на сцената и е изпяла десетки хитове, които имат кавъри и на български, ще изнесе голям концерт в зала „Арена 8888” в София на 23 април, следващата година. Билетите вече са в продажба и съвсем очаквано интересът към събитието е засилен. ВИП масите на концерта на гръцката звезда са по-евтини от тези на концерта на Тони Стораро на 13 ноември 2026 г.

На концерта на Деспина Ванди има ВИП маси за 4 човека, които струват по 1200 лева, а тези за 10 човека са с цена от 5000 лева, но има и от 3000 и 4000 лева. От своя страна Тони Стораро срази колеги и фенове с ВИП маси за концерта си по 4000 лева, 5000 лева, 6000 лева и рекордните 10 000 лева. Най-скъпите ВИП маси вече са изкупени, а другите – почти.