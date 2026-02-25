Последни
Мисис България 2003 Маги Сидерова: Насилието над животни и два от дявола

Мисис България 2003 Маги Сидерова: Насилието над животни и два от дявола

"Разтърсена съм от поредния случай на извращения и нечовешко насилие над животни! Мозъкът ми не може да го смели как е възможно да посегнеш на беззащитна душа. Нормален човек няма как да иска да причини жестокост на животно или на друго живо същество.

Това е дело на болен ум на дявола." Хубавицата разказва, че у дома си отглежда три питбула, пише България Днес.

За кучетата си Маги казва, че растат в любов, но не са разглезени. "Едно куче трябва да знае кой е авторитетът в къщата и да приема храна и ласки само от него. 

 

