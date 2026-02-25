Последни
Популярни
Горещи

Лидия гушка маймунка в Мароко

https://hotarena.net/az-jenata/lidiya-gushka-maymunka-v-maroko HotArena.net
HotArena.net
434
Лидия гушка маймунка в Мароко

HotArena.net
434

Певицата Лидия избяга от зимния студ и се потопи екзотиката на Мароко, където температурите са високи, а  настроението - още повече, пише България Днес.

Изпълнителката сподели серия слънчеви кадри от ваканцията си, на която гушка малка маймунка. Лидия отдавна е известна като голям фен на животните и по всичко личи, не пропуска възможност да се снима с всяко сладко създание, което срещне. Тя почива в компанията на приятели, сред които и победителят от миналогодишния сезон на "Като две капки вода" - Вениамин. 

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.