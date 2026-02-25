Лидия гушка маймунка в Мароко

Певицата Лидия избяга от зимния студ и се потопи екзотиката на Мароко, където температурите са високи, а настроението - още повече, пише България Днес.

Изпълнителката сподели серия слънчеви кадри от ваканцията си, на която гушка малка маймунка. Лидия отдавна е известна като голям фен на животните и по всичко личи, не пропуска възможност да се снима с всяко сладко създание, което срещне. Тя почива в компанията на приятели, сред които и победителят от миналогодишния сезон на "Като две капки вода" - Вениамин.