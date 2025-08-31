Диляна Попова вдигна ръце от мъжете: Край на сериозните връзки!

Диляна Попова вдигна ръце от мъжете, или поне от сериозните връзки. След два дълги романса през последните години – първо с актьора Асен Блатечки, от когото има син, а после и с ресторантьора Лъчезар Захариев, красавицата реши, че е време да си даде почивка от „голямата любов”. Последната й връзка приключи миналата година и раздялата явно е била ключова в решението й да обърне нова страница.

Днес моделът, актриса и инфлуенсър признава, че няма никакво желание да влиза в тежки и обвързващи отношения. Ако срещне мъж – добре, но няма да бърза да живее с него на семейни начало. „Лежерно, без ангажименти и без планове за цял живот” - това е новата философия на синеоката брюнетка.

Вместо да мисли за романтични драми, сега тя се е отдала на пътувания, приятели и грижи за сина си Борил. „По-добре един коктейл на плажа и свободата да решавам сама за себе си, отколкото поредната любовна главоблъсканица!”, шегува се хубавицата.