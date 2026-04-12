Диляна Попова заведе сина си в Южна Корея

Актрисата и модел Диляна Попова е в Южна Корея в компанията на най-важния си човек – сина си Борил.

Поводът за пътуването е повече от специален: обещание, дадено на момчето за пролетната ваканция, което майка му решава да превърне в истинско приключение. Оказва се, че изборът на дестинация изобщо не е случаен. Борил е запален почитател на кей-поп културата и отдавна мечтаел да усети атмосферата на страната, в която се раждат любимите му идоли, стилове и тенденции.

За Диляна Южна Корея не е непозната територия. Като по-млада тя прекарва известно време там, работейки като модел – период, който явно е оставил в съзнанието й топли спомени и особена връзка със страната. Затова завръщането ѝ сега е още по-емоционално. Попова съчетава носталгията по преживяното с вълнението да покаже на сина си един непознат и различен свят.