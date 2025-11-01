Диона дава съвети за кръшкане

Фолкаджийката Диона отново се притече на помощ на дамите – този път не със съвет, а с „рецепта“.



„Ако видите, че вашият мъж харесва снимки на други жени, го наградете с тази вкусна гозба. Вземете една паница и сложете две супени лъжици ‘нищо’. След това сипете в подходящ съд и му сервирайте ястието. Внимавайте да не се изцапате при прехвърлянето!“, смее се певицата Диона.



Известна със своята неподправеност, тя признава, че се чувства чудесно и винаги е готова да се опълчи на всяко мъжле, дръзнало да накърни половинката си.