Домати и козе сирене за Лили във Варна

Розови български домати и фермерско козе сирене от Лудогорието получи като подаръци преди концерта си във Варна примата на българската музика Лили Иванова, пише Телеграф.

Звездата сподели с приятелите и почитателите си във Фейсбук огромна кошница с продукти, която получи с най-топли чувства от Двореца на културата и спорта – Варна.

„Благодаря на г-н Николай Николов – изпълнителен директор на Двореца на културата и спорта – Варна, за уважението и прекрасните подаръци за мен и екипа ми, както и за предоставените архивни материали.

Сред хранителните продукти се откриха още домашен пчелен мед, кашкавал, свежи зеленини и пъдпъдъчи яйца. Подарили са ѝ и стар афиш за три поредни концерта на примата с Варненската филхармония и оркестъра на Здравко Радоев от 70-те.

Публиката във Варна върна за бис Лили Иванова и нейния оркестър на концерта им в Летния театър в събота вечерта. След петнадесетте песни, които изпълниха, и продължителните аплодисменти, викове „Браво!“ и „Още!“, музикантите подариха за финал популярната „Камино“.

След 12-ата песен Лили Иванова представи музикантите, които я придружават в турнето ѝ и от години, припомняйки, че цялата ѝ програма е дело на китариста Ангел Дюлгеров като аранжор. Освен него в LI Orchestra са Огнян Енев – композиции, пиано, тромпет и саксофон, китаристът Иван Йорданов-Чери, басистът Христо Михалков, цигуларят Орлин Цветанов, Росен Ватев на барабаните, както и вокалното трио „ЛаТиДа“.

Тазгодишното национално турне на примата на българската естрада започна с Добрич, Русе, Горна Оряховица. След Варна има концерт утре в Бургас. Есенната част на обиколката е в София на 2 септември, Пловдив – 7 септември, Плевен – 10 септември, Шумен – 22 септември, Хасково – 16 октомври, Пазарджик – 18 ноември, и Ямбол – 23 ноември.