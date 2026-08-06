Тризначките редят молитви пред Иверската Божия майка от Хонолулу

Тризначките Вяра, Надежда и Любов Станчеви са се поклонили в София на чудодейната икона Иверската Божия майка от Хонолулу, пише България Днес.

Ликът на Богородица бе пренесен тържествено със самолет от Хаваите в София в края на юли и изложен с тържествена процесия, предвождана от патриарх Даниил, в столичния катедрален храм "Света Неделя".

Любов, която е щастливо омъжена в Англия, се прибра тези дни инкогнито в родния Благоевград, където преди няколко месеца се завърнаха от злощастното си преживяване в Лондон Вяра и Надежда.

Трите сестри решили да се помолят пед чудодейната икона, за да получат благодат в живота си и да заздравят отношенията помежду си.