Емануела вече четвърта година е сама

Четвърта година вече Емануела няма мъж до себе си. Певицата, която на 8 ноември ще празнува 45-тия си рожден ден, не може да се оплаче от липса на ухажори, но нито един от тях засега не е успял да спечели сърцето й.

Емануела се раздели окончателно с последното си гадже Мартин Николов – Елвиса в последните дни на 2022 г. Певицата и бизнесменът, познат от риалитито „Игри на волята” на Нова тв, както и от миналия сезон на „Ергенът” по Би Ти Ви, бяха заедно малко повече от 6 години. В първите две връзката им била по-сериозна, сподели Емануела наскоро. След това тя го хванала в изневяра и отношенията им минали на „иди ми – дойде ми”.

Когато пък дами се бореха за сърцето на Мартин в „Ергенът”, Емануела е споделяла убеждението, че той търсел популярност. На бизнесмена му било важно да е известен, което постигнал тъкмо покрай нея или поне такива са впечатленията й.

„Искам истински стабилен мъж”, заяви Емануела наскоро в подкаста на бившата тв водеща Миглена Ангелова „Искрено и лично”. Това не означавало да е богат или даже „супер финансово стабилен”, изясни певицата, а да бъде интелигентен и да може да се разчита на него за всичко – от малки ремонтни дейности вкъщи до това да му гласува доверие и отговорности. За певицата, която наскоро представи новото си парче „Халката” в дует с диджей Дамян, е важно още мъжът до нея да не е в медийното пространство и да не желае да бъде. „Да не иска да е известен и да се излага на всяка цена, а да е здраво стъпил на земята”, сподели Емануела.

За съжаление хитовата изпълнителка все още не е намерила мъж, който да отговаря на критериите й. Причината е, че такива господа са просто рядкост, смята певицата. Днешните български мъже, разсъждава Емануела, са потиснати, за което вина носели и прекалено грижовните им майки. „Не може бащата да изгони жената с детето, тя да плаща всичко – наеми, да работи... И детето да вижда за пример, че това, което прави бащата, е правилно. Както примерно в моя случай. Мъжът трябва да прави всичко за жената”, изригна Емануела преди дни.

Певицата вероятно визира отношенията си с Димитър Динев, който е баща на малкия й син, кръстен на него. Емануела, която има и пораснал син от предишна връзка, се раздели с гръм и трясък с богаташкия наследник, но днес отношенията им май са се нормализирали.

Била 50% рускиня

Емануела си направила специфични изследвания. Едно от тях е разчитане на геном, което предоставя информация за наследствени рискове и дава възможност за вземане на информирани здравни решения. Певицата си направила и генетичен тест за произход, за да разбере повече за етническия си профил и да научи географския произход и миграционни маршрути на предците си. Резултатите я смаяли.

„Интересното е, че аз съм много стар ген... Оказа се, че съм на 50% рускиня – имам Молдова, Беларус, Руската федерация, и само 5% българско. Имам малко финландско, Албания, Македония, Румъния, Йордания, Израел”, разясни Емануела. Тя си направила тестовете, тъй като в последно време много чете литература, посветена на генетиката на човека, и такава, разглеждаща произхода на света.