Ергенката Люси надъхва ЦСКА

Бясна фенка на ЦСКА се оказа устатата ергенка от първия сезон на „Ергенът“ – Людмила Костадинова.

Любовта ѝ към „червените“ се заражда още в детството под влиянието на нейния баща, който е сред най-големите привърженици на армейците. И до днес той не спира да радва Люси с тематични подаръци, като последният е шал с емблемата на любимия ѝ отбор.

Аксесоарът има специална сантиментална стойност за красавицата и тя го носи със себе си на всеки мач на ЦСКА.

По време на двубоя срещу „Дери Сити“, спечелен от „червените“ с 3:2, Люси отново подкрепяше любимия си тим, демонстрирайки, че остава един от най-верните му фенове.